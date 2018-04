Casalbarbato, scontro auto-moto: motociclista grave al Maggiore

Grave incidente nel pomeriggio di oggi, sabato 28 aprile. Per cause in corso di accertamento un'auto ed una moto si sono scontrare mentre stavano percorrendo la strada Masone a Casalbarbato: in conseguenza dell'incidente il motociclista è stato sbalzato nel campo dopo l'impatto con l'altro mezzo. Sul posto sono arrivati i socorritori del 118 che hanno trasportato il conducente della moto al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Secondo le prime informazioni le sue condizioni di salute sarebbero di media gravità.