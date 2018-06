Cattabiano di Langhirano, camion della spazzatura si ribalta: due feriti gravi

Grave incidente nella mattinata di oggi, giovedì 28 giugno a Cattabiano, frazione di Langhirano. Per cause in corso di accertamento un mezzo adibito al recupero della spazzatura si è ribaltatato mentre stava effettuando il normale servizio di pulizia lungo la strada che collega Langhirano e Cattabiano. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118, in particolare un'ambulanza e un'automedica, che hanno soccorso i due feriti, che si trovavano all'interno del mezzo. Entrambi sono stati trasportati al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Secondo le prime informazioni hanno riportato gravi ferite ma non sarebbero in pericolo di vita.