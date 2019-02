Ciclista cade a Barbiano di Felino: grave al Maggiore

Grave episodio nella tarda mattinata di oggi, domenica 10 febbraio a Barbiano, frazione di Felino. Per cause in corso di accertamento un ciclista, che si trovava a bordo del mezzo a due ruote in zona, è caduto sull'asfalto, provocandosi alcune ferite. Dall'Ospedale Maggiore di Parma è partito in volo l'elisoccorso, che poi è stato fatto rientrare. In un primo momento infatti sembrava che il ferito fosse molto grave. Il ciclista è stato soccorso dall'ambulanza e dell'automedica e trasportato al Maggiore. Secondo le prime informazioni si trova in gravi condizioni di salute ma non in pericolo di vita.