Ciclista investito da un'auto a Collechio: grave al Maggiore

Un grave incidente stradale si è verificato nella mattinata di oggi, domenica 1° luglio, lungo la statale della Cisa nei pressi di Collecchio. Per cause in corso di accertamento un ciclista è stato travolto da un'auto in corsa ed è finito a terra. Sul posto sono subito arrivati i soccorritori del 118 che, dopo aver prestato le prime cure al conducente della bici lo hanno trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Secondo le prime informazioni le sue condizioni sarebbero gravi ma non sarebbe in pericolo di vita. I rilievi sul luogo dell'incidente sono stati effettuati dai carabinieri di Collecchio.