Investito e ucciso a Corcagnano: la vittima è Claudio Petrazzoli

Claudio Petrazzoli, 75enne residente a Corcagnano, a pochi passi dal punto in cui è stato investito ieri mattina da un'auto, è la vittima del tragico incidente che si è verificato sabato 2 marzo alle 7 di mattina. L'uomo, che era appena uscito dalla sua abitazione per andare a camminare, attività che svolgeva in modo frequente, è stato travolto ed ucciso da un'auto in corsa, proprio a ridosso delle strisce pedonali. Gli accertamenti della Municipale stabiliranno se il 75enne stesse attraversando effettivamente sulle strisce.