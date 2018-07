Collecchio, violento scontro in tangenziale: furgone sventrato

Spettacolare incidente questa mattina lungo la tangenziale di Collecchio all’altezza del Km 106,400 nei pressi del distributore Erg. Erano circa le 8.30 quando un Fiat Ducato si è scontrato lateralmente con un autoarticolato che proveniva in senso opposto. La violenza dell’urto ha letteralmente sventrato la fiancata sinistra del furgone per fortuna senza gravi conseguenze per l’autista, M.S. classe 1978 residente a Parma. L’uomo, immediatamente soccorso dagli uomini del 118 dell’Assistenza Volontaria di Collecchio che lo hanno trasportato al Pronto Soccorso dell’Ospedale Maggiore, se l’è cavata con un grande spavento e qualche contusione. Illeso, invece, l’autista dell’autoarticolato, A.N. classe 1973. Sul posto, sono intervenuti anche gli agenti del Corpo di Polizia Locale dell’Unione Pedemontana Parmense che hanno effettuato i rilievi di rito per stabilire la dinamica dell’incidente.