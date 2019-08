Compiano, esce di strada e si ribalta con la Jeep: 20enne grave al Maggiore

Un grave incidente stradale è avvenuto nella serata di ieri, sabato 24 agosto, vicino a Sugremaro di Compiano, nei pressi della località Barbigarezza. Per cause in corso di accertamento un giovane 20enne, alla guida di una Jeep, ha perso il controllo del veicolo, che si è ribaltato. I soccorsi sono scattati in pochi istanti: sul posto è arrivata l'ambulanza da Bedonia e l'automedica da Borgotaro, che hanno effettuato le prime cure al ragazzo. Vista la gravità delle ferite del giovane sul posto è arrivato anche l'elisoccorso notturno, partito in volo da Bologna. Il 20enne ferito è stato trasportato all'Ospedale Maggiore di Parma. Sul posto anche i Vigili del Fuoco di Borgotaro che hanno messo in sicurezza il veicolo. I carabinieri del Norm di Borgotaro hanno effettuato i rilievi previsti per legge.