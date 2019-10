"Buon viaggio Schinca": il ricordo degli amici del 40enne morto dopo lo schianto in moto

Sono tantissimi i messaggi per ricordare Daniele Schincaglia, il 40enne morto in seguito al terribile incidente stradale che si è verificato nella serata di mercoledì 9 ottobre, nei pressi del piazzale della Metro, a due passi da via Mantova. "Schinca" come lo chiamano gli amici che oggi lo ricordano, era un vero e proprio appassionato di moto: oltre ad essere vicepresidente del Motoclub Safety Bikers coltivava la sua passione in svariate occasioni, anche dopo l'incidente di cui era rimasto vittima molti anni fa a Lentigione. Daniele Schincaglia lascia la moglie Cinzia e le bambine, Maria Vittoria di 5 anni e Maria Gioia di 2 anni.

"Ho l immagine di te davanti al tuo negozio con la tua sigaretta e quel sorriso timido ... buon viaggio Daniele...e un abbraccio fortissimo a Cinzia e alle tue bellissime bambine", " Ho fatto perdere anni luce di pazienza, a te e a Cinzia, con le mie tavole da stampare. Ti ricorderò sempre", " Noooooooo! Non ci credo! E adesso con chi mi farò tante risate mentre mi faccio stampare l'impossibile? Ciao Daniele, un abbraccio a Cinzia e ai bimbi!, "Terribile! Ho sempre trovato due persone generose e amabili in copisteria, sono davvero costernata! Un grande abbraccio a Cinzia e alle bimbe, mi dispiace immensamente", "Ciao Schinca dopo tanti anni ci siamo rivisti e ci si vedeva quasi tutti i giorni, proprio l’altro giorno me lo hai fatto notare". Sono solo alcuni messaggi di commento alla notizia della tragica scomparsa: Daniele Schincaglia, che da poco si era trasferito con la famiglia da Basilicanova a Monticelli Terme era titolare, insieme alla moglie Cinzia della copisteria Newbindplast di via Torelli: da poco aveva cambiato mestiere e faceva il giardiniere.