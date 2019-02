Dino Ghezzi investito e ucciso mentre cercava di mettersi in salvo dopo il tamponamento

E' stato investito ed ucciso mentre cercava di mettersi in salvo dopo il maxi tamponamento che si è verificato ieri, 21 febbraio, lungo l'A22, tra l'allacciamento dell'A4 e il casello di Verona Nord. Oggi la città ricorda Dino Ghezzi, 69enne titolare di un'officina di saldatura di via Doberdò, molto conosciuto e stimato dalle persone che avevano avuto a che fare con lui, clienti ed amici. Dino, che stava andando a sciare alla Paganella con un amico, rimasto anche lui ferito ma non in modo grave, era uno sportivo e amava, oltre allo sci, la motocicletta.