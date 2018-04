L'anziana 81enne investita a Pasqua è ancora in Rianimazione

E' ancora ricoverata nel reparto di Rianimazione l'anziana di 81 anni che nel pomeriggio di Pasqua, domenica 1° aprile, è stata investita da un'auto mentre attraversava la strada sul Longoparma, precisamente in viale Basetti. Proprio in quel momento sopraggiungeva una Dacia Sandero guidata da una donna di circa 40 anni, che ha travolto in pieno la signora, che è caduta violentemente a terra. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 che l'hanno trasportata d'urgenza al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Nella mattinata di martedì 3 aprile la donna è in coondizioni stabili: la prognosi è ancora riservata.