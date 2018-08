Elisa Baldi, una ragazza solare con la passione per gli animali

La vita di Elisa Baldi si è spenta alla mezzanotte di ieri, 19 agosto, nel tragico scontro frontale tra la sua Polo e la Citroen C3 famigliare, guidata da un 42enne di Montechiarugolo. Un impatto violentissimo che non ha lasciato scampo alla giovane 28enne, direttrice delle Poste di Lesignano dè Bagni, che viveva a Malandriano, a pochi chilometri dal luogo della tragedia. Sabato sera Elisa era uscita con le amiche per una cena in compagnia: durante il viaggio di ritorno a casa il grave incidente. Elisa viveva con il padre Rino e la madre Mara in una villetta a schiera di via Bruno Piatti. Attualmente dirigeva l'Ufficio Postale di Lesignano dè Bagni, dopo aver lavorato per la Coop di via Gramsci. Aveva una grande passione per gli animali e trascorreva spesso le estati nell'azienda agricola dei nonni. I famigliari e gli amici non si danno pace per una tragedia.