Muore travolto da una fontana di cemento

Tragico incidente nel pomeriggio di ieri, sabato 21 aprile, a Traversetolo, all'altezza delle Curve del Masone. Ermes Cavalli, un 53enne originario di Guardasone ma residente a Villa Costa in località Masdone, è morto mentre stava lavorando per sistemare una fontada di cemento, che si trova nel giardino dei vicini. L'uomo è stato schiacciato dalla struttura che, ad un certo punto, è ceduta e lo ha colpito alla testa. Il trauma cranico riportato era gravissimo e i sanitari arrivati sul posto hanno cercato di rianimarlo ma non sono riusciti a cambiare la situazione. La Croce Azzurra di Traversetolo è giunta sul posto insieme all'automedica: le manovre di rianimazione, purtroppo, sono state inutili. Sul posto anche i carabinieri di Langhirano che ora dovranno ricostruire nel dettaglio la dinamica dell'incidente. Ermes Cavalli lascia due figli: la notizia è arrivata in paese e ha sconvolto molte persone che lo conoscevano.