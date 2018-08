Esplosione dell'autocisterna a Bologna: gravi una 42enne e un 41enne ricoverati a Parma

Si trovano ancora in gravi condizioni di salute delle due persone ferite, un uomo ed una donna, che ieri 6 agosto sono state trasportate con l'elisoccorso all'Ospedale Maggiore di Parma in seguito allo spaventoso incidente con l'eplosione dell'autosisterna, avvenuto in tangenziale a Bologna, sul ponte del raccordo A1/A14 nei pressi di Borgo Panigale. Le due persone ferite, un 41enne ed una 42enne, sono state sottoposte ad alcune cure: la 42enne si trova in condizioni serie ma non in pericolo di vita mentre il 42enne, arrivato ieri in tarda serata al Maggiore, ha riportato ustioni più gravi e si trova ancora in prognosi riservata. Entrambi i feriti sono stati ricoverati al Centro Ustionati. In totale tra i circa 100 feriti 14 sono gravi e 4 gravissimi.