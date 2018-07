Ferma il trattore impazzito e si ferisce ad una gamba

Un curioso incidente, per fortuna senza conseguenze, si è verificato questa mattina, martedì 31 luglio a Ozzano Taro. Erano circa le 11 quando un trattore, mentre si stavano svolgendo alcuni lavori di giardinaggio lungo un viale privato in prossimità di via Nazionale Ovest, ha iniziato a dirigersi pericolosamente verso la strada statale. L’uomo che lo stava utilizzando, un 75enne, è intervenuto immediatamente per fermare il mezzo impazzito, ma nell’arrestarne la marcia è caduto, lasciando la gamba destra sotto al veicolo. Immediatamente è stato lanciato l’allarme e sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorritori e l’automedica del 118 dell’Assistenza Pubblica di Fornovo, che dopo avergli liberato l’arto rimasto schiacciato, lo hanno trasportato al Pronto Soccorso dell’Ospedale Maggiore di Parma. Fortunatamente il 75enne se l’è cavata con una forte contusione e tanta paura. Sul luogo sono giunti anche gli agenti della Polizia Locale dell’Unione Pedemontana Parmense per ricostruire la dinamica dell’incidente