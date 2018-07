Collecchio ricorda Filippo: professionista sul lavoro, sensibile nella vita

Filippo Aiovalasit, operaio di 32 anni è morto sul colpo dopo aver tamponato un camion, fermo al bordo della strada per un guasto. Il tragico incidente si è verificato tra Stradella e Sala Baganza nella notte tra mercoledì 11 e giovedì 12 luglio, poco dopo mezzanotte e mezza. Il terribile impatto con il mezzo pesante non ha lasciato scampo a Filippo, che viveva a Collecchio ed era conosciuto e ben visto da tutti. I suoi amici oggi lo ricordano con affetto, così come gli ex colleghi di lavoro. Filippo aveva realizzato il sogno di diventare un idraulico esperto e molti residenti a Collecchio lo chiamavano per effettuare lavori nelle proprie abitazioni. Un ragazzo d'oro secondo gli amici: oggi Collecchio piange un suo figlio strappato alla vita per una tragica fatalità. Filippo Aiovalasit è finito contro il camion probabilmente perchè si è accorto all'ultimo della presenza del mezzo in strada: starà ai carabinieri ricostruire con esattezza la dinamica. In particolare dovrà essere stabilito se la presenza del mezzo era correttamente segnalata.