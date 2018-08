Giovanni Tribuzio, podista e dipendente della Barilla travolto e ucciso in via Torelli

E' stato travolto da un fuoristrada, una Toyota Land Cruiser, mentre si stava allenando in via Torelli, appena uscito dal parco Martini. Giovanni Tribuzio, 53enne dipendente della Barilla, viveva in via Zarotto con la moglie ed i figli, e correva per l'Atletica Barilla. Anche mercoledì sera, come spesso faceva, era uscito per allenarsi ed è stato investito sulle strisce pedonali. Trasportato al Maggiore con urgenza ha riportato gravissime ferite: dopo alcune ore è deceduto. Originario di Bari Giovanni si era trasferito a Parma con la famiglia e lavorava nel settore ricerca e sviluppo dell'azienda di Pedrignano, dopo essere stato impiegato per anni al Centro di ricerche agroalimentari del Corial di Foggia.