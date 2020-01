"Ciao Willy": Fontanellato sotto choc per la morte del gestore del laghetto Tolasudolsa

Giuseppe 'Willy' Bobba, 68enne di Fontanellato, è morto nel primo pomeriggio di ieri, in seguito ad un gravissimo incidente stradale, che si è verificato lungo la strada provinciale che collega Mezzano Superiore a Colorno. La sua Peugeut, sulla quale era a bordo insieme alla moglie, è uscita di strada e si è ribaltata in un campo. Per lui non c'è stato nulla da fare. La moglie 75enne, Mara, è in gravissime condizioni all'Ospedale Maggiore di Parma.

Giuseppe Bobba era molto conosciuto ed amato a Fontanellato. Originario di Fiorenzuola d'Arda faceva parte di una famiglia di circensi e, per molti anni, si era esibito come acrobata. Dal 2003 gestiva il laghetto per la pesca sportiva Tolasudolsa a Paroletta di Fontanellato. I suoi tanti amici lo ricordano con affetto. La notizia della tragedia si è diffusa rapidamente ieri pomeriggio in paese. Giuseppe Bobba lascia due figlie, che vivono in Canada e a Roma.