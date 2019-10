"Hanno distrutto la mia auto parcheggiata e sono scappati: aiutatemi"

"Hanno distrutto la mia auto parcheggiata in via Marzaroli, alle 2.30 della notte tra il 26 ed il 27 ottobre e poi sono scappati. Se qualcuno in zona ha telecamere magari ci può aiutare ad identificare il numero di targa". E' questo l'appello che Leo Colletta ha fatto su Facebook per chiedere aiuto: la sua auto è stata danneggiata e il responsabile non è ancora stato identificato. "Aggiornamento - ha scritto qualche giorno dopo su Facebook. Abbiamo trovato il paraurti e c'è il modello dell'auto e un numero. Sarà il telaio!? Spero di sì!!! Aggiornamento 2: Non é il telaio il numero sul paraurti ma il codice del ricambio. E dal codice sembra essere una Ford Fiesta >2008 di colore nero".