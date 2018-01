E' morta la 72enne investita da un'auto in via Langhirano

E' morta dopo alcuni giorni passati nel reparto di Rianimazione dell'Ospedale Maggiore di Parma. La 72enne pensionata Hanna Skoroplyas non ce l'ha fatta: le sue condizioni erano troppo gravi e nemmeno un intervento chirurgico è riuscito a salvarla. La donna era stata investita il 2 gennaio del 2018 in via Langhirano, tra la rotatoria di via Enza e quella di via Montanara da una Golf. Erano da poco passate le ore 15 quando la donna è scesa dal marciapiedi per attraversare la strada: proprio in quel momento sopraggiungeva una Golf che l'ha centrata in pieno. Sull'asfalto non c'erano segni di frenata mentre sulla carrozzeria non sono rimaste ammaccature: sembra che l'auto procedesse a velocità moderata. Dopo aver sbattuto la testa contro il cordolo la 72enne è stata soccorsa dagli operatori del 118 e trasportata d'urgenza al Maggiore. Poi il peggioramento delle condizioni ed il decesso.