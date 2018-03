È morto lo scooterista 42enne coinvolto nell'incidente di via Spezia

È deceduto nel pomeriggio di oggi, domenica 18 marzo, lo scooterista di 42 anni, Ilir Dobjani, coinvolto nell'incidente che si è verificato alle 23 di venerdì sera. L'uomo, che stava per far ritorno a casa a bordo del suo scooter si è scontato con un'Alfa Romeo Mito che viaggiava nella stessa direzione di marcia, in via Spezia verso Collecchio. Dopo 36 ore di agonia oggi la drammatica notizia: il conducente, che aveva riportato un forte trauma cranico nonostante indossasse il casco, aveva riportato lesioni gravissime e le sue condizioni erano da subito critiche. Ora dovrà essere ricostruita la dinamica dell'incidente che ha coinvolto i due mezzi. L'uomo, di origini albanesi, lavorava come carrellista per un'azienda: lascia la moglie ed un figlio. La comunità albanese oggi lo ricorda con affetto: era molto conosciuto. Viveva ad Ozzano Taro, in un appartamento che aveva appena comprato.