A fuoco l'auto del sindaco di Torrile Alessandro Fadda: scende e si salva in extremis

Paura per il sindacao di Torrile Alessandro Fadda, che ieri mattina verso le ore 10 stava percorrendo l'autostrada A1 a bordo della sua Bmw bianca. All'improvviso, all'altezza di San Zenone al Lambro in provincia di Milano, l'auto ha preso fuoco mentre si trovava nella corsia Nord. Le cause dell'incendio non sono note: sono in corso accertamenti. Il primo cittadino è riuscito ad abbandonare il mezzo, prima che le fiamme lo avvolgessero completamente: in particolare è riuscito a spostarsi nella corsia di emergenza e ad abbandonare la vettura. Le fiamme sarebbero partite dal motore dell'auto e sono state spente dai Vigili del Fuoco di Lodi, intervenuti sul posto insieme ai soccorritori del 118 e alla polizia stradale.