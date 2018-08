Schianto tra auto, autobus e furgone in A1: tre feriti, uno gravissimo

Un violento scontro tra tre mezzi lungo l'autostrada A1 in direzione Sud si è verificato nella mattinata di oggi, martedì 21 agosto, verso le ore 9.30. Per cause in corso di accertamento un'auto, un autobus ed un furgone si sono scontrati mentre precedevano nella stessa direzione di marcia all'altezza del chilometro 85 nella zona di Fidenza. In seguito all'incidente tre persone sono rimaste ferite: una di loro è stata trasportata d'urgenza al Pronto Soccorso dell' Ospedale Maggiore di Parma e ricoverata nel reparto di Rianimazione in condizioni molto gravi. Il secondo ferito ha riportato lesioni di media gravità mentre il terzo ferite lievi .