Scontro tra due camion e un'auto in A1 a Fidenza: un morto

Grave incidente verso le ore 13 di oggi, 26 marzo, lungo l'autostrada A1, al chilometro 88 Sud, nei pressi del casello di Fidenza. Per cause in corso di accertamento due camion e un'auto si sono scontrati. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118, un'ambulanza e i Vigili del Fuoco di Fiorenzuola d'Arda, oltre all'elisoccorso che è partito in volo dall'Ospedale Maggiore di Parma. Una persona è deceduta in seguito all'incidente: per ora non ci conosce l'identità.

Aggiornamenti a breve