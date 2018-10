Scontro auto-furgone nella notte in A1: muore una 28enne parmigiana

Gravissimo incidente stradale nella notte tra il 22 ed il 23 ottobre lungo l'autostrada A1. Erano da poco passare le 2.40 di notte quando, per cause in corso di accertamento, un'auto, con a bordo tre donne, ed un furgone, si sono scontrati. In seguito al violento impatto l'auto si è ribaltata ed è finita al centro della carreggiata, dopo essere stata sbalzata in seguito allo schianto. Una delle ragazze che si trovavano all'interno dell'auto, Alexandra Latorre, 28enne residente a Parma ma originaria di Roma, è deceduta sul colpo: a nulla sono serviti i tentativi di rianimazione della giovane.

L'allarme è scattato subito e sul posto sono arrivati, in pochi minuti, gli operatori sanitari che hanno trasportato i feriti al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore. Per una delle donne presenti all'interno dell'auto non c'è stato nulla da fare: una 28enne parmigiana sul colpo in seguito alla ferite riportate. Sul posto anche i Vigili del Fuoco di Fidenza. Le altre due ragazze che erano in auto con Alexandra sono rimaste ferite in modo grave ma non sono in pericolo di vita.