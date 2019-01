Auto si ribalta in A1: 25enne grave al Maggiore

Grave incidente lungo l'autostrada A1 nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 17 gennaio. Per cause in corso di accertamento un'auto, condotta da un 25enne, si è ribaltata mentre percorreva la strada tra i caselli di Parma e di Campegine/Terre di Canossa. Sul posto sono arrivati, oltre ai soccorritori del 118, anche i Vigili del Fuoco, che hanno messo in sicurezza l'area. Il conducente del mezzo è stato trasportato con l'elisoccorso al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma, dove si trova ricoverato in gravi condizioni di salute.