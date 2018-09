Auto si ribalta nella notte in A1: conducente grave al Maggiore

Grave incidente nella notte tra il 29 e il 30 settembre lungo l'autostrada A1, nei pressi di Parma. Era da poco passata mezzanotte e mezza quando, per cause in corso di accertamento un'auto è uscita di strada mentre si trovava all'altezza del chilometro 113 Nord: si è ribaltata ed è rimasta al centro della carreggiata. Dopo pochi minuti è scattato l'allarme e sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 che, dopo avergli prestato le prime cure, lo hanno trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Secondo le prime informazioni il conducente avrebbe riportato gravi ferite ma non sarebbe in pericolo di vita. L'incidente ha coinvolto un solo mezzo.