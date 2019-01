Con l'auto si schianta contro un Tir in A1: gravissima una donna

Gravissimo incidente stradale all’altezza del chilometro 82 sull’A1: una donna ha tamponato con la sua auto un camion che la precedeva e ora si trova ricoverata in gravissime condizioni all’ospedale Maggiore di Parma. L’incidente è avvenuto lungo la carreggiata sud tra Alseno e Fidenza, quasi all’altezza del casello autostradale, poco dopo le 18. La dinamica non è ancora chiara, la stanno vagliando gli agenti della polizia Stradale di Parma. Sta di fatto che la donna si è schiantata contro un Tir che pare si trovasse sulla sua stessa corsia di marcia. A causa del forte impatto l’auto è andata distrutta. La donna è stata soccorsa dai sanitari del 118 arrivati in poco tempo dall’ospedale di Fiorenzuola con l’ambulanza e da Fidenza con l’automedica della Cri. Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco di Fiorenzuola e il personale della società autostradale per la messa in sicurezza dei veicoli coinvolti e per il ripristino della carreggiata. Il traffico ha subito notevoli rallentamenti per più di un’ora con code di dieci chilometri.