Autocarro esce di strada in A1, ferito incastrato nell'abitacolo: gravissimo

Grave incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 20 marzo lungo l'autostrada A1, tra il casello di Parma Centro e quello di Terre di Canossa. Erano da poco passate le ore 14 quando, per cause in corso di accertamento, un autocarro è sbandato ed è finito contro il guardrail. Il conducente ha perso all'improvviso il controllo del mezzo: l'uomo ferito è rimasto incastrato all'interno dell'abitacolo ed è poi stato liberato dai Vigili del Fuoco. Trasportato al Maggiore con l'elisoccorso ora si trova ricoverato nel reparto di Rianimazione in condizioni molto gravi. Secondo le prime informazioni infatti avrebbe riportato ferite in diverse parti del corpo. La dinamica dell'incidente è in corso di accertamento.