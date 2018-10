Autocarro in fiamme in A1 a Campegine, due morti: autostrada chiusa

Gravissimo incidente sull'A1 Milano-Napoli nel pomeriggio di oggi, sabato 13 ottobre. All'altezza del chilometro 126, poco dopo il casello di Terre di Canossa / Campegine, per cause in corso di accertamento, si è verificato un tamponamento tra un mezzo pesante ed un autocarro, che ha preso fuoco. Nell'incidente sono morte due persone mentre una terza persona è rimasta ferita. Sul posto tutti gli operatori di soccorso, i tecnici, la polizia stradale. Il tratto tra Terre di Canossa e Reggio Emila è rimasto chiuso per ore nel pomeriggio.