Camion in fiamme in A1: 8 chilometri di coda tra Fiorenzuola e Fidenza

Grave incidente nella mattinata di oggi, lunedì 2 marzo, lungo l'autostrada A1, lungo il tratto tra Fidenza e Fiorenzuola d'Arda. Per cause in corso di accertamento il rimorchio di un camion ha preso fuoco. Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco che hanno lavorato per spegnere il rogo. In conseguenza dell'incidente si sono verificati otto chilometri di coda tra Fiorenzuola e Fidenza, in direzione Bologna. La via Emilia è stata chiusa e poi riaperta al traffico.

Il tratto lungo la strada statale 9 “Via Emilia” è temporaneamente chiuso, in entrambe le direzioni, dal km 238,500 al km 240,000, a Fiorenzuola D’Arda (provincia di Piacenza), a causa di un incidente. Le deviazioni avvengono all’interno del centro abitato. Il tratto è stato poi riaperto al traffico.