Schianto tra due mezzi pesanti in A1: muore un camionista

Gravissimo incidente stradale nel pomeriggio di oggi, venerdì 19 luglio, poco dopo le ore 17, sull'autostrada A1 a Fidenza, in corrispondenza del chilometro 94 Nord. Secondo Due tir si sono scontrati: lo schianto ha provocato la morte di un camionista, che stava guidando uno dei due mezzi pesanti. Sul posto i mezzi di soccorso e i Vigili del Fuoco che stanno cercando di liberare la persona ferita. L'elisoccorso è partito in volo dall'Ospedale Maggiore di Parma. La vittima è il camionista Argo Natalizia, originario di Isola del Liri che lavorava per la ditta Arcese trasporti.

La notizia della morte dell'uomo da questa mattina ha fatto il giro della cittadina ciociara dove era molto conosciuto ed è calato lo sconforto tra i familiari e tutti coloro che lo conoscevano.