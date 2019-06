Camion si ribalta in A1 tra Parma e Campegine, muore il conducente: autostrada chiusa

Un grave incidente stradale si è verificato nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 5 giugno. Per cause in corso di accertamento un mezzo pesante si è ribaltato in A1, mentre stava percorrendo l'autostrada in direzione Bologna, tra i caselli di Parma e di Campegine. L'incidente è avvenuto alle 11.30 in corrispondenza del chilometro 120. Il conducente del mezzo pesante è morto. E' stata disposta la chiusura del tratto tra il bivio con l'A15 Parma-La Spezia e Campegine per consentire le operazioni di soccorso e di recupero del mezzo. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 8 chilometri di coda. Caos in tangenziale a Parma per le lunghe code che si stanno formando.

Chi è in viaggio verso Bologna viene deviato sulla A15 stessa dove è possibile uscire a Parma ovest e rientrare in A1 a Campegine dopo aver percorso la strada statale 9 Via Emilia. In carreggiata opposta si registrano incolonnamenti tra Terre di Canossa e Parma per i curiosi. Sul luogo dell'incidente sono presenti la Polizia Stradale, il personale di Autostrade per l'Italia, i Vigili del Fuoco, i mezzi di soccorso meccanico e sanitario.