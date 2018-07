Scontro tra due auto ed un camion in A1, sei feriti: due gravi

Un grave incidente stradale si è verificato nella notte tra il 20 ed il 21 luglio sull'autostrada A1, tra Parma e Reggio Emilia nei pressi dell'uscita per Campegine/Terre di Canossa. Per cause in corso di accertamento un'auto ed un camion sono venuti a contatto: dopo il primo scontro violento ce n'è stato un secondo, che ha visto protagonista una seconda auto, che è sopraggiunta quando i due mezzi erano già fermi al centro della carreggiata. L'auto in corsa si è scontrata con entrambi i mezzi: il camion è finito di traverso sull'A1. L'allarme è scattato subito: sul posto ambulanze e automediche. I sei feriti sono stati medicati sul posto ed accompagnati al Pronto Soccorso: due di loro sono arrivati con il codice rosso poichè hanno riportato gravi ferite. Il traffico sull'A1 ne ha risentito: l'autostrada è rimasta chiusa e bloccata alla circolazione per ore.