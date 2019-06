Scontro in A1 vicino a Fidenza: code di oltre 6 chilometri e disagi al traffico

Sulla A1 Milano-Napoli tra la Complanare di Piacenza e Fidenza verso Bologna, si sono creati 5 chilometri di coda in diminuzione a seguito di un incidente avvenuto al km 88 e 500. Il traffico defluisce su tutte le corsie disponibili. In alternativa si consiglia di uscire a Piacenza sud e dopo aver percorso la statale 9 via Emilia si puo' rientrare in autostrada a Fidenza. Sul luogo dell'evento e' presente il personale di Autostrade per l'Italia a monitorare la coda ed a velocizzare il deflusso dei veicoli..