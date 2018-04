Scontro tra due auto in A1: quattro feriti, uno grave

Alle prime luci dell'alba di oggi, lunedì 2 aprile, si è verificato un grave incidente stradale in autostrada A1. In particolare due auto si sono scontrate, per cause in corso di accertamento: stavano entrambe viaggiando in direzione Milano e in corrispondenza del chilometro 118 Nord sono venute a contatto: in conseguenza dello scontro quattro persone, che si trovavano all'interno dei due veicoli, sono rimaste ferite. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118: gli operatori hanno trasportato tutti e quattro al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Tre feriti sono ricoverati con ferite lievi mentre per il quarto le ferite riportate sono state più gravi.