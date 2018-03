Scontro tra due auto in A1, una si ribalta: tre feriti, uno grave. Quattro chilometri di coda

Grave incidente sull'autostrada A1 nel pomeriggio di oggi, lunedì 12 marzo all'altezza del chilometro 84 Sud, all'altezza di Fidenza. Erano da poco passato le ore 16 quando, per cause in corso di accertamento, due auto che stavano percorrendo l'autostrada nella stessa direzione, sono venute a contatto. Una delle due auto, in conseguenza dello scontro, si è ribaltata. Sul posto sono arrivati gli operatori del 118 che hanno provveduto ai primi soccorsi ai tre feriti. Due di loro sono stati trasportati al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma, mentre il terzo è stato trasportato con l'elisoccorso al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Piacenza. Le sue condizioni sono giudicate di media gravità. In conseguenza dell'incidente si sono formati 4 chilometri di coda, tra Fiorenzuola d'Arda, Fidenza e l'uscita di Parma Ovest.