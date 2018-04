Caos in A1 per un tamponamento tra 4 auto: 3 feriti e 17 chilometri di coda tra Parma e Fiorenzuola

Grave tamponamento e caos nel primo pomeriggio di oggi, martedì 3 aprile in A1. Per cause in corso di accertamento quattro auto, che stavano percorrendo l'autostrada A1 in direzione Milano, si sono scontrate: l'incidente è avvenuto al chiometro 84 Nord, tra il bivio per l'A15 e l'uscita di Fiorenzuola d'Arda, in corrispondenza di Fidenza alle ore 14.15. Sul posto sono giunti i soccorritori del 118 che stanno intervenendo per prestare soccorso ai feriti. In conseguenza dell'incidente si sono formati 13 chilometri di coda tra Parma e Fiorenzuola. I chilometri di coda sono aumentati fino a diventare 17 nel tratto tra Fiorenzuola, Parma e Terre di Canossa/Campegine. Le persone ferite in seguito al tamponamento sono tre: sono stati tutti trasportati all'Ospedale di Vaio di Fidenza. Secondo le prime informazioni avrebbero riportato solo ferite lievi. La dinamica dell'incidente è in corso di ricostruzione.

AGGIORNAMENTI - I chilometri di coda sono diventati 17 alle ore 16: il traffico scorre nella sola corsia di marcia lenta.

AUTOSTRADE - .Sulla A1 Milano-Napoli, tra Parma e Fiorenzuola verso Milano, si sono formati 13 km di coda a seguito di un incidente avvenuto al km 89+400 alle ore 14:17. Nell'incidente sono rimaste coinvolte 3 vetture e al momento il traffico scorre sulla sola corsia di marcia lenta. In alternativa consigliamo di uscire a Parma Ovest sulla A15 Parma-La Spezia, prendere la SS9 Via Emilia e rientrare sulla A1 A Fiorenzuola. Per il traffico di lunga percorrenza proveniente da Bologna consigliamo di utilizzare la A22 del Brennero e poi la A4. Sul luogo dell'evento sono presenti tutti i mezzi di soccorso e il personale di Autostrade per l'Italia.

A breve ulteriori aggiornamenti