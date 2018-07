Scontro tra due auto in A1 a Fidenza, tre feriti: 8 chilometri di coda

Grave incidente stradale nella mattinata di oggi, domenica 15 luglio lungo l'autostrada A1. Per cause in corso di accertamento due auto si sono scontrare mentre percorrevano l'autostrada nello stesso senso di marcia. Lo scontro è avvenuto verso le ore 11.30: sul posto si sono portati i soccorritori del 118, la Polizia Stradale mentre l'elisoccorso si è alzato in volo dall'Ospedale Maggiore di Parma. Il bilancio è di tre feriti, tra cui due hanno riportato lesioni di media gravità. Secondo le prime informazioni un'auto avrebbe perso il carrello: in conseguenza di ciò l'auto dietro avrebbe sbandato e sarebbe uscita dalla carreggiata.