Tamponamento tra due camion in A1: code di sei chilometri tra Fidenza e Parma

Nella tarda mattinata di oggi, martedì 3 settembre, si è verificato un grave incidente stradale lungo l'autostrada A1, in direzione Milano, all'altezza del chlometro 92. Per cause in corso di accertamento da parte della polizia Stradale, due autoarticolati si sono scontrati mentre percorrevano l'autostrada nella stessa direzione di marcia. Il tamponamento ha provocato alcuni disagi alla circolazione stradale: si sono formati sei chilmetri di coda nel tratto compreso tra il bivio per l'A15 e il casello di Fidenza. Fortunatamente i feriti, trasportati al Pronto Soccorso del Maggiore, hanno riportato traumi lievi e sono stati accompagnati al Pronto Soccorso per accertamenti.