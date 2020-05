Maxi tamponamento tra 4 tir in A1, tre feriti: camionista 64enne grave al Maggiore

Maxi tamponamento nel pomeriggio di lunedì 18 maggio lungo l'autostrada A1 all'altezza di Fidenza. Erano da poco passate le 19.30 quando, per cause in corso di accertamento, quattro tir - tra cui un'autocisterna - si sono scontrati mentre procedevano nella stessa direzione di marcia. L'impatto è stato molto violento e sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 con le ambulanze. Un camionista di 64 anni, originario di Campegine, è rimasto ferito in modo serio ed è stato trasportato d'urgenza al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Altri due camionisti sono rimasti feriti, fortunatamente in modo lieve.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gallery