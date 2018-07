Pauroso scontro nella notte in A1 tra tre auto: un morto

Uno scontro violentissimo tra tre auto in A1, nella notte tra domenica 22 e lunedì 23 luglio, non ha lasciato scampo ad una delle persone che si trovavano all'interno delle auto coinvolte. Era da poco passata mezzanotte quando, per cause in corso di accertamento, tre auto che procedevano nella stessa direzione all'altezza del chilometro 109, vicino al casello di Parma in direzione Milano. si sono scontrate. L'impatto è stato molto violento e già da subito la situazione sembrava gravissima. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118, le ambulanze e l'automedica: per una delle persone che si trovavano in auto non c'è stato nulla da fare: i soccorritori non hanno potuto far altro che prendere atto del decesso. Sul posto anche la polizia stradale per i rilievi.

Aggiornamenti a breve