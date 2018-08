Auto esce di strada in A15: conducente grave

Un grave incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio lungo l'Autostrada della Cisa, in A15. Per cause in corso di accertamento un'auto, che stava percorrendo l'autostrada in direzione La Spezia è uscita di strada: il conducente è stato soccorso dagli operatori del 118 che lo hanno trasportato d'urgenza al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. L'incidente non ha coinvolto altri mezzi: le condizioni del ferito sono serie ma non si trova in pericolo di vita.