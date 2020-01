Berceto, camion si ribalta in Autocisa: 63enne gravissimo al Maggiore

Un camionista di 63 anni è ricoverato in gravissimi condizioni di salute nell'area rossi del Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma in seguito ad un grave incidente che si è verificato nel pomeriggio di ieri, lunedì 13 gennaio. L'uomo, un rumeno residente a Parma, era alla guida di un tir che, per cause in corso di accertamento - mentre si trovava in A15 tra Berceto e Parma - ha urtato il guard rail e si è poi ribaltato, poco dopo la galleria Corchia.

Il conducente si trovava all'interno della cabina: sul posto sono arrivati, in pochi minuti i soccorritori del 118, in particolare gli operatori della Croce Rossa di Berceto e l'elisoccorso, partito in volo dall'Ospedale Maggiore. Il 63enne è stato liberato dai Vigili del Fuoco e dai soccorritori del 118: trasportato in elisoccorso al Maggiore è in gravi condizioni di salute. Ha infatti riportato traumi in diverse parti del corpo. Sul posto anche la polizia Stradale di Berceto che sta cercando di ricostruire la dinamica dell'incidente. Il tratto autostradale tra Pontremoli e Berceto è rimasto chiuso per alcune ore.