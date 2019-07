Schianto in A22: muore un motociclista parmigiano di 55 anni

Un motociclista parmigiano di 55 anni, Marco Zanardi, è morto nella mattinata di oggi, venerdì 19 luglio, in un incidente stradale che si è verificato lungo l'Autobrennero, in corrispondenza dell'uscita per Affi. Un secondo uomo è rimasto ferito gravemente. Lo schianto è avvenuto alle 10.50. La moto di Zanardi stava viaggiando in direzione Nord quando all'improvviso, probabilmente a causa di un malore, il conducente ha perso il controllo del mezzo ed è uscito di strada. Sul posto i soccorritori del 118 e l'elisoccorso che ha trasportato la seconda persona ferita all'ospedale di Verona. Il parmigiano è morto sul colpo. Pesanti le ripercussioni anche sulla viabilità lungo l'A22, dove si sono formate code di circa due chilometri a seguito dell'incidente. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale per svolgere i rilievi e regolare la viabilità.