Schianto frontale ad Albareto: marito e moglie 70enni gravissimi al Maggiore

Un grave incidente stradale, che ha coinvolto due auto, si è verificato nella serata di ieri, 1° gennaio nel comune di Albareto, lungo la strada Ghiare-Bertorella. Erano da poco passate le ore 20 quando, per cause in corso di accertamento, una Peugeut 308 e una Golf si sono scontrate frontalmente. L'impatto è stato molto violento e le due persone che si trovavano all'interno della Peugeut sono rimaste ferite gravemente. Lo scontro è avvenuto vicino all'incrocio che porta alla strada del Centrocroci. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 che hanno prestato le prime cure ai due pensionati e li hanno trasportati poi al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore, dove si trovavano ricoverati in condizioni gravissime. Sul posto, oltre al 118 e ai Vigili del Fuoco, che hanno lavorato per mettere in sicurezza l'area, anche i carabinieri della stazione di Bedonia, che hanno effettuato i rilievi di legge per cercare di ricostruire la dinamica esatta dello scontro.