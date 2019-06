Albareto, motociclista cade sull'asfalto: trasportato al Maggiore

E' caduto sull'asfalto, probabilmente senza scontrarsi con altri veicoli. Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio dell'11 giugno, dopo le ore 16.30, a Campi di Albareto, lungo la strada provinciale Colle Cento Croci. Per cause in corso di accertamento il conducente della moto ha perso il controllo del mezzo ed è caduto, finendo la sua corso sul cemento. Sul posto sono arrivati i soccorritori con l'ambulanza e l'automedica, che hanno trasportato il motociclista al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma.