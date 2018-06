Auto precipita in un burrone ad Alpe di Bedonia, tre feriti: uno grave al Maggiore

Grave incidente nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 27 giugno, ad Alpe di Bedonia, in località Monte Penna, vicino al rifugio. Per cause in corso di accertamento un'auto è precipitata in un burrone mentre stava percorrendo la strada. L'allarme è scattato immediatamente e sul posto si sono portate le squadre dei soccorritori: l'elisoccorso si è alzato in volo dall'Ospedale Maggiore di Parma e si trova sul posto per cercare di soccorrere i feriti. Secondo le prime informazioni in seguito all'incidente ci sarebbero tre feriti: uno di loro, trasportato con l'elisoccorso al Pronto Soccorso di Parma, sarebbe grave ma non in pericolo di vita. Gli altri due, che hanno riportato ferite lievi, sono stati trasportati all'Ospedale di Borgotaro.

A breve ulteriori aggiornamenti