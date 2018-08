Si ribalta con l'Apecar in via Spezia: conducente grave

Stava percorrendo via Spezia a Collecchio quando all'improvviso, per cause in corso di accertamento, si è ribaltato mentre si trovava a bordo del suo Apecar. Brutta disavventura per il conducente del mezzo che, nella mattinata del 10 agosto, è stato soccorso dagli operatori del 118 e trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. L'incidente è avvenuto poco prima delle ore 9: sul posto, oltre ai sanitari, anche gli agenti della Polizia Municipale, che hanno effettuato i rilievi ed hanno diretto il traffico. Si sono verificati rallentamenti in zona, in seguito all'incidente. Le condizioni di salute del conducente sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita.

Aggiornamenti a breve