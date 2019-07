Schianto frontale sull'Asolana: 41enne grave al Maggiore

Grave incidente stradale nel pomeriggio di ieri, giovedì 18 luglio, lungo l'Asolana. Per cause in corso di accertamento due auto si sono scontrate frontalmente mentre stavano percorrendo la strada in direzioni opposte. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 che hanno prestato le prime cure ad un uomo di 41 anni, trasportato al Pronto Soccorso in gravi condizioni di salute. Il ferito non è in pericolo di vita. Una seconda persona, che si trovava a bordo dell'altra auto, è rimasto ferito in modo lieve.