Ghiaccio sull'asfalto: tamponamenti a catena sull'Asolana

Nella mattinata di oggi, sabato 3 marzo, si sono verificati alcuni incidenti stradali, dovuti alla presenza di ghiaccio sull'asfalto. In particolare, prima delle ore 8, sulla strada Asolana si è verificato un tamponamento a catena che ha coinvolto vari veicoli, tra cui almeno quattro auto ed un mezzo pesante. A causa del fenomeno del gelicidio gli automobilisti ed il conducente del camion hanno perso il controllo dei mezzi e si sono scontrati: dopo il primo tamponamento ne sono seguiti altri. Il camion è finito nel canale di via Colorno, così come almeno altri due mezzi. Sul posto gli agenti della Polizia Municipale per ricostruire l'esatta dinamica dello scontro. Gli operatori del 118 hanno soccorso alcune persone: fortunatamente i medici confermano che nessuno dei feriti è grave. Hanno tutti riportato ferite lievi. In questi giorni, soprattutto nelle prime ore della mattina il gelicidio è sempre in agguato ed occorre fare attenzione, oltre che attrezzarsi con gomme da neve o catene.